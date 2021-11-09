В Україні утилізували півмільйона доз вакцини AstraZeneca

Наприкінці жовтня МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, оскільки у них закінчився термін придатності.
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит видання Liga.net.
Ці дози потрібно було використати до 31 жовтно, втім медики не встигли. Усі протерміновані препарати вилучать з пунктів та центрів вакцинації.
Точну кількість протермінованих доз зможуть озвучити після перерахунку усіх препаратів у регіонах.
Наразі в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких також спливає за кілька тижнів.
5 листопада повідомлялося, що у Львівській області не використали близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, їх передадуть на спеціальні склади для утилізації.
- В Україну у вихідні доставили 1,4 мільйона доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету. Також Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцин.