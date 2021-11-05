Львівська область утилізує 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca, у якої сплив термін придатності

У Львівській області не використали близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, їх передадуть на спеціальні склади для утилізації.
Про це на брифінгу 5 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, цитує Укрінформ.
«До нас ця [вакцина] поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тисяч доз AstraZeneca, яку ми не використали та в якої сплив термін придатності. Вона зараз на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують», — сказав Чемерис.
Водночас він запевнив, що в регіоні зараз немає проблем із надходженням вакцин. Охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці — Coronavac, AstraZeneca хочуть найменше.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.