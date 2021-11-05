Львовская область утилизирует 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca, у которой истек срок годности

Во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, их передадут на специальные склады для утилизации.

Об этом на брифинге 5 ноября сообщил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, цитирует Укринформ.

«К нам эта [вакцина] поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тысяч доз AstraZeneca, которую мы не использовали и у которой истек срок годности. Она сейчас на карантине, затем ее передадут на централизованные склады, где утилизируют», — сказал Чемерис.

В то же время он заверил, что в регионе сейчас нет проблем с поступлением вакцин. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте — Coronavac, AstraZeneca просят реже всего.