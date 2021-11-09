В Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

В конце октября Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, поскольку у них истек срок годности.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос издания Liga.net.
Эти дозы нужно было использовать до 31 октября, впрочем медики не успели. Все просроченные препараты будут извлечены из пунктов и центров вакцинации.
Точное количество просроченных доз смогут озвучить после пересчета всех препаратов в регионах.
Сейчас в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых также заканчивается через несколько недель.
5 ноября сообщалось, что во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые будут переданы на специальные склады для утилизации.
- В Украину в выходные доставили 1,4 миллиона доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета. Также Украина получила 2 930 300 доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.