Новопризначена міністр Ірина Верещук поки не братиме безпосередньої участі у перемовинах щодо Донбасу

Участь новопризначеного міністра з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук у засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поки що матиме «ознайомлювальний характер».

Про це спікер української делегації Олексій Арестович заявив у коментарі Інтерфаксу 9 листопада.

«Ірина Верещук поки що не братиме безпосередньої участі у консультаціях ТКГ, оскільки їй, як профільному віцепремʼєр-міністру, спершу потрібно ознайомитися із ситуацією. Ситуація там непроста. Певний час піде на розуміння специфіки та логіки переговорів», — розповів Арестович.

8 листопада в ефірі телеканалу «Дом» Верещук розповіла, що хоче побачити роботу Тристоронньої контактної групи зсередини і перерахувала свої завдання у ТКГ: відкриття КПВВ, вакцинація і захист інтересів громадян.

Чергове засідання контактної групи відбудеться у середу, 10 листопада.