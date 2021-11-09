Новоназначенная министр Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственное участие в переговорах по Донбассу

Участие новоназначенного министра по вопросам временно оккупированных территорий Ирины Верещук в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока будет носить «ознакомительный характер».

Об этом спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил в комментарии Интерфаксу 9 ноября.

«Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственное участие в консультациях ТКГ, поскольку ей, как профильному вице-премьер-министру, сначала нужно ознакомиться с ситуацией. Ситуация там непростая. Одно время пойдет на понимание специфики и логики переговоров», — рассказал Арестович.

8 ноября в эфире телеканала «Дом» Верещук рассказала, что хочет увидеть работу Трехсторонней контактной группы изнутри и перечислила свои задачи в ТКГ: открытие КПВВ, вакцинация и защита интересов граждан.

Очередное заседание контактной группы состоится в среду, 10 ноября.