Зеленский вывел нового министра обороны Резникова из Минской группы. Его заменит нардеп от «Слуги народа»

Президент Владимир Зеленский вывел новоназначенного министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Вместо Резникова его обязанности первого заместителя главы делегации будет временно исполнять нардеп от «Слуги народа», представитель Украины в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам Андрей Костин.