Новый министр обороны Алексей Резников назвал приоритеты в работе и анонсировал кадровые изменения

Новый министр обороны Алексей Резников рассказал о приоритетах и ожиданиях в его работе, которые ему озвучил президент Владимир Зеленский, и анонсировал кадровые изменения в руководстве Минобороны и Вооруженных сил Украины.

Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады.

В первую очередь Резников намерен привести в порядок оборонные закупки, которые длительное время срывались и не проводились, решить вопрос «справедливого» денежного обеспечения военных, а также «навести порядок с коррупционной составляющей».

Кроме этого, перед министром стоит задача завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией, который предусматривает развитие украинского Военно-морского флота, и наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с США, подписанное Зеленским во время визита в Соединенные Штаты.