Посол: Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение

Украина в ближайшее время получит от Великобритании ракетное вооружение и два военных корабля-тральщика, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.
Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«В ближайшее время будет приобретено два действующих корабля, то есть их не надо будет строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие», — заявил посол.
- Украина и Великобритания в октябре 2020 года подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Он предусматривает выделение Британским экспортно-кредитным агентством кредита в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).
- В июне этого года Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота. Он предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС.