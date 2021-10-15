Посол: Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение

Украина в ближайшее время получит от Великобритании ракетное вооружение и два военных корабля-тральщика, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«В ближайшее время будет приобретено два действующих корабля, то есть их не надо будет строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие», — заявил посол.