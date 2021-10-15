Посол: Велика Британія надасть Україні ракетне озброєння

Україна найближчим часом отримає від Великої Британії ракетне озброєння і два військові кораблі-тральщики, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Найближчим часом буде придбано два діючі кораблі, тобто їх не треба буде будувати, вони одразу увійдуть до складу Військово-морських сил. Буде розпочата робота з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочате будівництво кораблів меншого класу, в Україні і в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю», — заявив посол.