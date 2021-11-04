Новий міністр оборони Олексій Резніков назвав пріоритети у роботі та анонсував кадрові зміни

Новий міністр оборони Олексій Резніков розповів про пріоритети та очікування в його роботі, які йому озвучив президент Володимир Зеленський, та анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони та Збройних сил України.

Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради.

Насамперед Резніков має намір упорядкувати оборонні закупівлі, які тривалий час зривалися і не проводилися, вирішити питання «справедливого» грошового забезпечення військових, а також «навести лад з корупційною складовою».

Крім цього, перед міністром стоїть завдання завершити підписання та наповнення контракту з Великою Британією, який передбачає розвиток українського Військово-морського флоту, та наповнити рамкову угоду про співпрацю зі США, підписану Зеленським під час візиту до Сполучених Штатів.