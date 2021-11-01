StateWatch: Міністр з питань стратегічних галузей Уруський звільняється через зрив запуску реєстру оборонних закупівель

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про звільнення за власним бажанням через зрив запуску реєстру оборонних закупівель.

Про це повідомляє громадська експертна організація StateWatch з посиланням на службову записку та. о. начальника Управління розвитку цифрової інфраструктури Сергія Цальцалка.

У відомстві Уруського визнали, що реєстр учасників відбору та виконавців держоборонних контрактів працює у тестовому режимі та потребує додатково 1 мільйона гривень на систему захисту інформації. У серпні цього року президент Володимир Зеленський указом доручив Мінстартегпрому повноцінно запустити реєстр упродовж шести місяців, але у службовій записці сказано, що відомство не може цього зробити без додаткових робіт та закупівель.

Управління розвитку цифрової інфраструктури запросило близько 400 тисяч грн на розробку пакету техдокументації та близько 600 тисяч грн на побудову захисту реєстру.

У StateWatch зазначають, що без запуску реєстру неможливо підписувати нові контракти на виконання закону Про оборонні закупівлі. «Без реєстру Міноборони не може укласти нові контракти. Цього року закон про оборонні закупівлі вже був відтермінований до 2022 року, бо Мінстратегпром вчасно не підготував нормативно-правові акти. Схоже закон буде відтермінований і в наступному році через відсутність реєстру і розуміння строків його повноцінного запуску», — заявив глава StateWatch Гліб Канєвський.