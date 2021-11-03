Рада звільнила ще двох міністрів — Олега Уруського та Андрія Тарана

Олега Уруського звільнили з посади віцепремʼєр-міністра та міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За відповідне рішення проголосували 342 народних депутати.

Громадська експертна організація StateWatch раніше повідомляла, що Уруський звільняється через зрив запуску реєстру оборонних закупівель. На його місце у міністерстві розглядають керівника Держмитслужби Павла Рябікіна.

Також на засіданні парламенту нардепи проголосували за звільнення міністра оборони Андрія Тарана, оскільки на його посаду мають призначити Олексія Резнікова.