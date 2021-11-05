Зеленський вивів нового міністра оборони Резнікова з Мінської групи. Його замінить нардеп від «Слуги народу»

Президент Володимир Зеленський вивів новогопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова зі складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у відповідному указі.

Замість Резнікова його обовʼязки першого заступника глави делегації тимчасово виконуватиме нардеп від «Слуги народу», представник України в робочій групі з політичних питань Андрій Костін.