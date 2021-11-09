У Франції рекомендували не щепити вакциною Moderna людей до 30 років

Національне управління охорони здоровʼя (HAS) Франції не рекомендує щепити від коронавірусу вакциною Moderna людей віком до 30 років.
Про це йдеться у звіті управління.
За результатами досліджень, у людей віком від 12 до 50 років та особливо у людей віком до 30 років підтвердився ризик міокардиту (і перикардиту) протягом 7 днів після вакцинації мРНК-вакциною.
«Серед населення віком 12—29 років цей ризик приблизно в пʼять разів менший у разі використання вакцини Pfizer (Comirnaty), якщо порівнювати з Moderna (Spikevax)», — йдеться у висновку HAS.
У зв’язку з цим громадянам до 30 років рекомендують щепитися вакциною компанії Pfizer.
Водночас французьке агентство наголосило, що людям старше 30 років рекомендовано використовувати вакцину Moderna, оскільки її ефективність є трохи вищою.
- 4 жовтня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило вводити бустерні дози вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna. Після цього країни Скандинавії (Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія) закликали не щепити молодь вакциною Moderna.
- Раніше Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- 10 липня Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.
- Рік тому Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Вони довели її ефективність у 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.