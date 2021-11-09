Во Франции рекомендовали не прививать вакциной Moderna людей до 30 лет

Национальное управление здравоохранения (HAS) Франции не рекомендует прививать от коронавируса вакциной Moderna людей в возрасте до 30 лет.

Об этом говорится в отчете управления.

По результатам исследований, у людей от 12 до 50 лет и особенно у людей до 30 лет подтвердился риск миокардита (и перикардита) в течение 7 дней после вакцинации мРНК-вакциной.

«Среди населения в возрасте 12—29 лет этот риск примерно в пять раз меньше при использовании вакцины Pfizer (Comirnaty) по сравнению с Moderna (Spikevax)», — говорится в заключении HAS.