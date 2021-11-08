США відсьогодні відкривають кордони для вакцинованих туристів із багатьох країн

США 8 листопада відкривають кордони для повністю вакцинованих туристів із понад 30 країн, переважно Європи.

Про це пише BBC.

Відповідну заборону запровадив ще 45-й президент США Дональд Трамп на початку пандемії коронавірусу. Ті, хто були протягом останніх 14 днів у Великій Британії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані, Бразилії чи у 26 європейських країнах, не могли потрапити до США. Це ж стосувалося і пересадок, тому, наприклад, з України доводилося літати у США через Туреччину.

Для вʼїзду в країну потрібна завершена вакцинація. Штати приймають усі препарати, які схвалила ВООЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson та CoronaVac. Також потрібен буде ПЦР-тест, який зробили за 72 години. На карантині по приїзді сидіти не треба.