США с сегодняшнего дня открывают границы для вакцинированных туристов из многих стран

США 8 ноября открывают границы для полностью вакцинированных туристов из более чем 30 стран, преимущественно Европы.

Об этом пишет BBC.

Соответствующий запрет ввел еще 45-й президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавируса. Те, кто побывали в течение последних 14 дней в Великобритании, Китае, Индии, Южной Африке, Иране, Бразилии или в 26 европейских странах, не могли попасть в США. Это же касалось и пересадок, поэтому, например, из Украины приходилось летать в США через Турцию.

Для въезда в страну необходима завершенная вакцинация. Штаты принимают все препараты, одобренные ВОЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и CoronaVac. Также потребуется ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. На карантине по приезде сидеть не нужно.