США упрощают правила въезда и с 8 ноября позволяют прибывать из Европы

Соединенные Штаты Америки с 8 ноября отменяют запрет на поездки для полностью вакцинированных пассажиров. Фактически это изменение означает, что вакцинированные путешественники из Европы смогут снова посетить США.

Об этом сообщил заместитель спикера Белого дома Кевин Муноз в пятницу, 15 октября.

Для въезда в страну нужна завершенная вакцинация. Штаты признают все препараты, которые одобрила ВОЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac. Также потребуется ПЦР-тест, который сделали за 72 часа. На карантине по приезду сидеть не надо.