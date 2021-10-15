США спрощують правила вʼїзду і з 8 листопада дозволяють прибувати з Європи

Сполучені Штати Америки з 8 листопада скасовують заборону на поїздки для повністю вакцинованих пасажирів. Фактично це зміна означає, що вакциновані мандрівники з Європи зможуть знову відвідати США.

Про це повідомив заступник речника Білого дому Кевін Муноз у пʼятницю, 15 жовтня.

Для вʼїзду в країну потрібна завершена вакцинація. Штати приймають усі препарати, які схвалила ВООЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna та CoronaVac. Також потрібен буде ПЦР-тест, який зробили за 72 години. На карантині по приїзду сидіти не треба.