На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий, а ще двоє отримали поранення.

Штаб ООС не повідомляє деталі смерті військового, але вказує, що поранених госпіталізували. Стан одного з них оцінюється як середній.

За добу зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню бойовиків.

Біля Павлополя ворог відкривав вогонь із гранатометів. У районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл із гранатометів, стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотника скинув постріл (гранатометний снаряд) ВОГ-17. Поблизу Водяного також скидали такий постріл. Біля Новозванівки та Причепилівки військові потрапили під обстріл мінометів калібру 120 мм. Гранатомети противника вели вогонь і в напрямку Пісків та Луганського.