На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб один украинский военный, а еще двое получили ранения.

Штаб ООС не сообщает детали смерти военного, но указывает, что раненых госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как среднее.

За сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Возле Павлополя враг открывал огонь из гранатометов. В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов, стрелкового оружия, а также с помощью беспилотника сбросил выстрел (гранатометный снаряд) ВОГ-17. Вблизи Водяного также сбрасывался такой выстрел. Возле Новозвановки и Причепиловки военные попали под обстрел минометов калибра 120 мм. Гранатометы противника вели огонь и в направлении Песков и Луганского.