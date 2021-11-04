Боевики обстреляли КПВВ «Золотое» на Луганщине из минометов. В штабе ООС опубликовали фото повреждений

Российские наемники в среду, 3 ноября, вечером обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Золотое " из миномета калибра 82 мм.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил и выложили фото повреждений фортификационных сооружений прикрытия КПВВ.

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Также в штабе подчеркнули, что это свидетельствует о полном игнорировании российско-террористическими вооруженными формированиями договоренностей по соблюдению устойчивого и бессрочного перемирия.

Как отмечается, украинская сторона СЦКК уже сообщила о фактах обстрела миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня.