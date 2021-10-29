Разведка: Россия передала боевикам на Донбассе новое вооружение, в том числе беспилотники «Орлан-10» и «Гранат-1»

В октябре Россия завезла на оккупированный Донбасс новую партию вооружения, боеприпасов и топлива, увеличив боеспособность оккупационных войск.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
По данным украинских спецслужб, в Донецк и Луганск вернулись 10 единиц отремонтированных в России боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
Кроме того, агрессор вооружил своих наемников новыми боеприпасами: противотанковыми управляемыми ракетами, боеприпасами к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам, патронами для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотными минами ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотниками «Орлан-10» и «Гранат-1».
В то же время, президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины будут продолжать применять беспилотники против пророссийских боевиков на территории временно оккупированного Донбасса.
«Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Все согласно договоренностям о прекращении огня», — отметил президент в контексте разговора о применении украинскими воинами беспилотника Bayraktar против боевиков.
«Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине оно именно для защиты», — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что украинская армия будет «защищать свою землю, когда будет чувствовать в этом необходимость».
- 28 октября боевики обстреляли поселок Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- Сейчас на вооружении украинских военных есть уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- 28 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации.