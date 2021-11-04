Украинский военный получил ранения в зоне ООС. Оккупанты шесть раз нарушили «тишину»

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. За сутки оккупанты шесть раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку от Южного — дважды обстрелял позиции наших защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Возле Новоалександровки наемники совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Золотого-3 — из минометов калибра 82 мм.