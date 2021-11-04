Український військовий отримав поранення в зоні ООС. Окупанти шість разів порушили «тишу»

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. За добу окупанти шість разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Південного — двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Біля Новоолександрівки найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів, а поблизу Золотого-3 — з мінометів калібру 82 мм.