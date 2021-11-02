На Донбассе погиб военный горно-штурмовой Закарпатской бригады. Названо имя

Во время обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе 2 ноября погиб военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Он был честным, открытым и жизнерадостным человеком. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны», – рассказали в «Закарпатском легионе».

У Елисеева остались жена и сын.