На Донбасі загинув військовий гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Названо ім’я

Під час обстрілів з боку російських найманців на Донбасі 2 листопада загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

«Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних сил з перших років війни», — розповіли у «Закарпатському легіоні».

У Єлисєєва залишилися дружина та син.