На Донбассе погиб украинский военный. Боевики 11 раз открывали огонь

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Российские наемники 11 раз нарушали «тишину», используя запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Недалеко от Светлодарска и Водяного российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а возле Авдеевки вели огонь из минометов калибра 82 мм.
«В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя», — отметили в ООС.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.
Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.
С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она до сих пор формально действует, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
- 26 октября источники «Бабеля» в Минобороны сообщили, что ВСУ вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка (возле села Гранитное) в Донецкой области. Затем в штабе ООС опровергли эту информацию.
- В тот же день боевики обстреляли Гранитное из минометов, повредив шесть жилых домов, погиб украинский военный. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России.