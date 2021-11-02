На Донбассе погиб украинский военный. Боевики 11 раз открывали огонь

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Российские наемники 11 раз нарушали «тишину», используя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарска и Водяного российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а возле Авдеевки вели огонь из минометов калибра 82 мм.

«В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя», — отметили в ООС.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.

С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она до сих пор формально действует, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.