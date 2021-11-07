Поблизу Луганська ЗСУ знищили безпілотник окупантів

За останні дві доби російські найманці на Донбасі тричі використали БПЛА для атаки позицій Збройних сил України. Українським військовим вдалося знищити один безпілотник окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації у Тристоронній контактній групі.

Шостого листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) український підрозділ збив один БПЛА, а вже сьогодні, 7 листопада, окупанти використали ще два безпілотника на напрямках Саханка — Водяне, Пікузи — Гнутове.

У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два).

Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.