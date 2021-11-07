Поблизу Луганська ЗСУ знищили безпілотник окупантів

За останні дві доби російські найманці на Донбасі тричі використали БПЛА для атаки позицій Збройних сил України. Українським військовим вдалося знищити один безпілотник окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Української делегації у Тристоронній контактній групі.
Шостого листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) український підрозділ збив один БПЛА, а вже сьогодні, 7 листопада, окупанти використали ще два безпілотника на напрямках Саханка — Водяне, Пікузи — Гнутове.
У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два).
Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
- 28 жовтня бойовики обстріляли селище Гранітне з мінометів, пошкодивши шість житлових будинків. Для захисту життя воїнів і цивільного населення у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.
- Наразі на озброєнні українських військових є уже 12 турецьких ударно-розвідувальних БПЛА Bayraktar TB2. У 2021—2022 роках Україна планує придбати ще чотири комплекси Bayraktar TB2 (24 дрони).
- У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії. Водночас у Франції та Німеччині висловили занепокоєння через застосування Bayraktar на Донбасі.