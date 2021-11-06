Додаток «Дія» не буде працювати у ніч на неділю 7 листопада

Додаток «Дія» переїжджає в новий датацентр для збільшення потужності, а тому не буде доступним у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00. У цей час не можна буде замовляти послуги та документи.

Розробники пояснюють: якщо отримали сертифікат вакцинації у застосунку завчасно, він там буде і працюватиме, але у цей період (протягом семи годин) неможливо буде його замовити знову (наприклад, якщо перед цим видалили).

Разом з тим команда підтримки «Дії» працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни.