У Латвії людям виплачуватимуть компенсацію за ускладнення після вакцинації від коронавірусу

У Латвії людям виплачуватимуть компенсації за середні та важкі ускладнення після вакцинації від коронавірусу.
Відповідне рішення 4 листопада ухвалив парламент країни.
Згідно з ухваленим законом, це також стосуватиметься людей, які отримали медичний висновок про необхідність відкласти вакцинацію проти COVID-19.
Як зазначається, допомога через недугу виплачуватиметься з першого дня непрацездатності.
Представник консерваторів у парламенті Юріс Ранканс заявив, що несправедливо зобовʼязувати людей щепитися від коронавірусу, залишаючи їх напризволяще у разі серйозних побічних ефектів.
- На початку жовтня у Латвії оголосили надзвичайний стан, запровадивши суворі обмеження для нещеплених.
- З 21 жовтня до 15 листопада у Латвії запровадили посилений локдаун через поширення коронавірусу і низький рівень вакцинації.