У Латвії людям виплачуватимуть компенсацію за ускладнення після вакцинації від коронавірусу

У Латвії людям виплачуватимуть компенсації за середні та важкі ускладнення після вакцинації від коронавірусу.

Відповідне рішення 4 листопада ухвалив парламент країни.

Згідно з ухваленим законом, це також стосуватиметься людей, які отримали медичний висновок про необхідність відкласти вакцинацію проти COVID-19.