В Латвии людям будут выплачивать компенсацию за осложнения после вакцинации от коронавируса

В Латвии людям будут выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от коронавируса.

Соответствующее решение 4 ноября принял парламент страны.

Согласно принятому закону, это также касается людей, которые получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию против COVID-19.