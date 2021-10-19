Латвия вводит локдаун с комендантским часом на фоне низкого уровня вакцинации

В Латвии с 21 октября по 15 ноября введут ужесточенный локдаун из-за распространения коронавируса и низкого уровня вакцинации.

Об этом сообщает DELFI.

«Латвия на первом месте в мире по общей заболеваемости [...]. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В стране среднесуточный прирост больных коронавирусом превышает отметку в 1 200 человек, а вакцинировано всего 54% населения. Средний показатель по Евросоюзу — 74%.

В стране введут следующие ограничения:

Комендантский час с 20:00 до 05:00. Исключение — поездки на работу и с работы.

Удаленная работа. Лично присутствовать на работе могут только сотрудники производств, строительства и жизненно важных сфер.

Все магазины будут закрыты, кроме продуктовых магазинов, аптек и зоомагазинов.

Все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия запрещены;

Школьные каникулы продлят на одну неделю, а учеба в высших учебных заведениях переводится в онлайн.

Будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.

Власти страны признали, что кампания по вакцинации почти провалилась. Премьер и глава Минздрава принесли извинения всем вакцинированным гражданам за то, что они будут вынуждены жить месяц в ограничении.