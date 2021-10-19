Латвія вводить локдаун з комендантською годиною на тлі низького рівня вакцинації

У Латвії з 21 жовтня до 15 листопада введуть посилений локдаун через поширення коронавірусу і низький рівень вакцинації.

Про це повідомляє DELFI.

«Латвія на першому місці в світі за загальною захворюваністю [...]. Дуже багато нещеплених людей. Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання», — сказав премʼєр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

В країні середньодобовий приріст хворих на коронавірус перевищує позначку в 1 200 людей, а вакциновані всього 54% населення. Середній показник по Євросоюзу — 74%.

В країні введуть такі обмеження:

Комендантська година з 20:00 до 05:00. Виняток — поїздки на роботу і з роботи.

Віддалена робота. Особисто присутніми на роботі можуть тільки співробітники виробництв, будівництва та життєво важливих сфер.

Всі магазини будуть закриті, крім продуктових магазинів, аптек та зоомагазинів.

Всі розважальні, спортивні та культурні заходи заборонені.

Шкільні канікули продовжать на один тиждень, а навчання у вищих навчальних закладах переводиться в онлайн.

Будуть введені обмеження на збори, а також ліміти на пересування в одному автомобілі.

Обмеження на подорожі для латвійців поки не вводяться.

Влада країни визнала, що кампанія з вакцинації майже провалилася. Премʼєр і голова Міністерства охорони здоров'я попросили вибачення у всіх вакцинованих громадян за те, що вони будуть змушені жити місяць в обмеженні.