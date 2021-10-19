Новини

Латвія вводить локдаун з комендантською годиною на тлі низького рівня вакцинації

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

У Латвії з 21 жовтня до 15 листопада введуть посилений локдаун через поширення коронавірусу і низький рівень вакцинації.

Про це повідомляє DELFI.

«Латвія на першому місці в світі за загальною захворюваністю [...]. Дуже багато нещеплених людей. Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання», — сказав премʼєр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

В країні середньодобовий приріст хворих на коронавірус перевищує позначку в 1 200 людей, а вакциновані всього 54% населення. Середній показник по Євросоюзу — 74%.

В країні введуть такі обмеження:

  • Комендантська година з 20:00 до 05:00. Виняток — поїздки на роботу і з роботи.
  • Віддалена робота. Особисто присутніми на роботі можуть тільки співробітники виробництв, будівництва та життєво важливих сфер.
  • Всі магазини будуть закриті, крім продуктових магазинів, аптек та зоомагазинів.
  • Всі розважальні, спортивні та культурні заходи заборонені.
  • Шкільні канікули продовжать на один тиждень, а навчання у вищих навчальних закладах переводиться в онлайн.
  • Будуть введені обмеження на збори, а також ліміти на пересування в одному автомобілі.

Обмеження на подорожі для латвійців поки не вводяться.

Влада країни визнала, що кампанія з вакцинації майже провалилася. Премʼєр і голова Міністерства охорони здоров'я попросили вибачення у всіх вакцинованих громадян за те, що вони будуть змушені жити місяць в обмеженні.