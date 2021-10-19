Латвія вводить локдаун з комендантською годиною на тлі низького рівня вакцинації

У Латвії з 21 жовтня до 15 листопада введуть посилений локдаун через поширення коронавірусу і низький рівень вакцинації.
Про це повідомляє DELFI.
«Латвія на першому місці в світі за загальною захворюваністю [...]. Дуже багато нещеплених людей. Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання», — сказав премʼєр-міністр Кріш'яніс Каріньш.
В країні середньодобовий приріст хворих на коронавірус перевищує позначку в 1 200 людей, а вакциновані всього 54% населення. Середній показник по Євросоюзу — 74%.
В країні введуть такі обмеження:
- Комендантська година з 20:00 до 05:00. Виняток — поїздки на роботу і з роботи.
- Віддалена робота. Особисто присутніми на роботі можуть тільки співробітники виробництв, будівництва та життєво важливих сфер.
- Всі магазини будуть закриті, крім продуктових магазинів, аптек та зоомагазинів.
- Всі розважальні, спортивні та культурні заходи заборонені.
- Шкільні канікули продовжать на один тиждень, а навчання у вищих навчальних закладах переводиться в онлайн.
- Будуть введені обмеження на збори, а також ліміти на пересування в одному автомобілі.
Обмеження на подорожі для латвійців поки не вводяться.
Влада країни визнала, що кампанія з вакцинації майже провалилася. Премʼєр і голова Міністерства охорони здоров'я попросили вибачення у всіх вакцинованих громадян за те, що вони будуть змушені жити місяць в обмеженні.