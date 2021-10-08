У Латвії невакцинованим заборонять ходити в супермаркети — у країні оголосили надзвичайний стан

Рада з кризового управління в Латвії на три місяці оголосила у країні надзвичайний стан.

Про це повідомив міністр сполучень Латвії Таліс Лінкайтс, пише LSM.

«Ми півтора року боролися у країні з COVID-19, але боротьба не закінчиться, поки охоплення вакцинацією у групах ризику не сягне 90%, а в суспільстві загалом не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях», — зазначив урядовець.

Прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш після засідання ради заявив, що НС має значно підвищити теми вакцинації, ввівши суворіші обмеження для нещеплених.

Рада з кризового управління постановила, що особи, які не перехворіли та не вакцинувалися від COVID-19 надалі зможуть здійснювати покупки тільки в магазинах товарів першої необхідності. Їх позбавлять можливості відвідувати супермаркети.

Планується також скоротити час роботи магазинів і обмежити кількість людей на масових заходах.

Рада закликала людей перейти на дистанційну роботу.

Ці рішення набудуть чинності після затвердження на засіданні Кабінету міністрів в пʼятницю.