Латвія посилила умови для в’їзду туристів із України

Уряд Латвії вніс Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров’я населення. Це означає, що правила в’їзду для українців посилилися.
Про це повідомляє посольство України в Латвії у своєму Facebook.
«В’їзд до Латвійської Республіки з 18.09.2021 без поважної причини, в тому числі з метою туризму дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку «Дія» з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці», — йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначають, що якщо СOVID-сертифікат у «Дії» некоректно відображається, то його варто перезавантажити або оновити. Туристи з такими сертифікати звільняються від обов’язкового 10-денного карантину.
Без сертифікату в’їзд у Латвію з метою туризму заборонений, лише для транзиту.
- 14 липня Європейський Союз вніс Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.
- Більш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія, Швейцарія та Люксембург.