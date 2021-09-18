Латвия ужесточила условия для въезда туристов из Украины

Правительство Латвии внесло Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. Это означает, что правила въезда для украинцев усилились.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвии в своем Facebook.

«Въезд в Латвийскую Республику с 18.09.2021 без уважительной причины, в том числе с целью туризма разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении «Дія» с QR-кодом для их проверки и являются совместимыми с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике», — говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что если СOVID-сертификат в «Дії» некорректно отображается, то его следует перезагрузить или обновить. Туристы с такими сертификатами освобождаются от обязательного 10-дневного карантина.

Без сертификата въезд в Латвию с целью туризма запрещен, только для транзита.