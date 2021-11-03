В Україні оголосили штормове попередження: синоптики прогнозують густі тумани в більшості областей України

У четвер, 4 листопада, уночі та вранці майже в усіх областях України очікуються густі тумани, видимість 200—500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, у західному регіоні тумани будуть поодинокими, на решті території — доволі густими, подекуди можлива невелика мжичка.

Як пояснили в УГМЦ, ближче до ночі значно зросте атмосферний тиск, територія країни опиниться на вістрі гребня антициклону, а оскільки Україною пройшли дощі, тумани будуть густішими.

Водночас синоптики не прогнозують на четвер опади в більшості областей, лише в Закарпатській, а вдень також у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ. На решті території буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 7—12 м/с, удень у західних і Вінницькій областях подекуди пориви 15—20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, у південних і східних областях +5...+10 °С, удень +10...+15 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни дуже тепло для листопада — до +18 °С. Проте в Карпатах уночі очікується невеликий мороз до -1 °С, удень буде тепло — до +10 °С.