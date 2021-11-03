В Украине объявили штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют густые туманы в большинстве областей Украины

В четверг, 4 ноября, ночью и утром почти во всех областях Украины ожидаются густые туманы, видимость 200—500 м (І уровень опасности, желтый).
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным синоптиков, в западном регионе туманы будут одиночными, на остальной территории довольно густыми, местами возможна небольшая морось.
Как пояснили в УГМЦ, ближе к ночи значительно возрастет атмосферное давление, территория страны окажется на острие гребня антициклона, а поскольку по Украине прошли дожди, туманы будут более густыми.
В то же время, синоптики не прогнозируют на четверг осадки в большинстве областей, только в Закарпатской, а днем еще во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 7—12 м/с, днем в западных и Винницкой областях местами порывы 15—20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +1...+6 °С, в южных и восточных областях +5...+10 °С, днем +10...+15 °С, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны очень тепло для ноября — до +18 °С. Однако в Карпатах ночью ожидается небольшой мороз до -1 °С, днем будет тепло — до +10 °С.
В Киевской области 4 ноября тоже будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7—12 м/с. Температура ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °С.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в октябре в Киеве среднемесячная температура воздуха составляла +8,4 °С, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине в ноябре.