Ліга чемпіонів: «Динамо» вдруге поспіль поступилося «Барселоні»

Київське «Динамо» вдруге поспіль поступилося «Барселоні» в матчі групового етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок четвертого туру відбувся на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві.
Динамівці пропустили м’яч на 70-й хвилині – забив нападник іспанців Ансу Фаті.
Стартовий склад команд був таким:
«Барселона» — Тер Стеген, Гарсія, Бускетс, Депай, Лангле, Л. де Йонг, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гаві, Ніко Гонсалес, Фаті
Головний тренер — Рональд Куман (Нідерланди).
«Динамо» — Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльский, де Пена, Гармаш.
Головний тренер — Мірча Луческу (Румунія).
В іншому матчі групи Е німецька «Баварія» обіграла португальську «Бенфіку» з рахунком 5:2.
Наразі «Баварія» очолює турнірну таблицю з 12 очками, «Барселона» вийшла на друге місце (6 очок), на третьому місці перебуває «Бенфіка» (4 очки) і завершує «Динамо» (1 очко).
- 23 листопада «Динамо» прийматиме «Баварію», а завершить груповий турнір 8 грудня виїзним матчем проти «Бенфіки».
- 29 вересня київське «Динамо» з рахунком 0:5 програло німецькій «Баварії» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
- 14 вересня гра першого туру групового раунду Ліги чемпіонів на стадіоні НСК «Олімпійський» між «Динамо» і «Бенфікою» закінчилася нічиєю — 0:0.
- Попередня зустріч «Барселони» та «Динамо» також завершилася мінімальною перемогою іспанців — 1:0.