Лига чемпионов: «Динамо» во второй раз подряд уступило «Барселоне»

Киевское «Динамо» во второй раз подряд уступило «Барселоне» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок четвертого тура прошел на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

Динамовцы пропустили мяч на 70-й минуте – забил нападающий испанцев Ансу Фати.

Стартовый состав команд был таким:

«Барселона» — Тер Стеген, Гарсия, Бускетс, Депай, Лангле, Л. де Йонг, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гави, Нико Гонсалес, Фати.

Главный тренер – Рональд Куман (Нидерланды).

«Динамо» — Бущан, Кендзер, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Гармаш.

Главный тренер – Мирча Луческу (Румыния).

В другом матче группы Е немецкая «Бавария» обыграла португальскую «Бенфику» со счетом 5:2.

Сейчас «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками, «Барселона» вышла на второе место (6 очков), на третьем месте находится «Бенфика» (4 очка) и завершает «Динамо» (1 очко).