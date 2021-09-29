«Динамо» без шансов проиграло «Баварии» в Лиге чемпионов

Киевское «Динамо» со счетом 0:5 проиграло немецкой «Баварии» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходила на Allianz Arena в Мюнхене.

Матч прошел при тотальном преимуществе немецкой команды. Голами отличились Левандовски (12-я и 27-я минуты), Гнабри (68-я), Сане (74-я) и Чупомотинг (87-я минута).

В параллельном матче этой группы португальская «Бенфика» со счетом 3:0 одолела испанскую «Барселону». Таким образом, квартет возглавляет Бавария с 6 очками. Второй идет «Бенфика» (4 очка), дальше — «Динамо» (1 очко). Без очков пока только «Барселона».