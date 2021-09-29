«Динамо» без шансів програло «Баварії» у Лізі чемпіонів

Київське «Динамо» з рахунком 0:5 програло німецькій «Баварії» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра відбувалася на Allianz Arena у Мюнхені.

Матч пройшов за тотальної переваги німецької команди. Голами відзначилися Левандовські (12-а та 27-а хвилини), Ґнабрі (68-а), Сане (74-а) та Чупомотінг (87-а хвилина).

У паралельному матчі цієї групи португальська «Бенфіка» з рахунком 3:0 здолала іспанську «Барселону». Таким чином, квартет очолює «Баварія» з 6 очками. Другою йде «Бенфіка» (4 очки), «Динамо» (1 очко), без очок — «Барселона».