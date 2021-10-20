«Динамо» минимально уступило «Барселоне» в Лиге чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между футболистами испанской «Барселоны» и киевского «Динамо» закончился в пользу первых со счетом 1:0.
В первом тайме на 36-й минуте Жерар Пике открыл счет, попав в ворота Бущана. Голевую передачу отдал Жорди Альба.
В дальнейшем второй тайм и дополнительные четыре минуты не изменили счет встречи.
Игра проходила на одной из крупнейших арен Европы — «Камп Ноу».
«Барселона» и «Динамо» в третий раз встречались между собой в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. В сезоне 2020/21 киевляне проиграли оба матча каталонцам, причем на «Камп Ноу» чемпионы Украины проиграли с минимальной разницей мячей — 1:2.
Сейчас расположение команд в группе выглядит следующим образом.
Стартовый состав команд был следующим:
«Барселона» — Тер Штеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай.
Главный тренер — Рональд Куман (Нидерланды).
«Динамо» — Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга.
Главный тренер — Мирча Луческу (Румыния).
- 29 сентября киевское «Динамо» со счетом 0:5 проиграло немецкой «Баварии» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
- 14 сентября игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов на стадионе НСК «Олимпийский» между «Динамо» и «Бенфикой» закончилась ничьей — 0:0.