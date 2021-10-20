«Динамо» минимально уступило «Барселоне» в Лиге чемпионов

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между футболистами испанской «Барселоны» и киевского «Динамо» закончился в пользу первых со счетом 1:0.

В первом тайме на 36-й минуте Жерар Пике открыл счет, попав в ворота Бущана. Голевую передачу отдал Жорди Альба.

В дальнейшем второй тайм и дополнительные четыре минуты не изменили счет встречи.

Игра проходила на одной из крупнейших арен Европы — «Камп Ноу».

«Барселона» и «Динамо» в третий раз встречались между собой в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. В сезоне 2020/21 киевляне проиграли оба матча каталонцам, причем на «Камп Ноу» чемпионы Украины проиграли с минимальной разницей мячей — 1:2.

Сейчас расположение команд в группе выглядит следующим образом.

Стартовый состав команд был следующим:

«Барселона» — Тер Штеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай.

Главный тренер — Рональд Куман (Нидерланды).

«Динамо» — Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга.

Главный тренер — Мирча Луческу (Румыния).