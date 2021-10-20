«Динамо» мінімально поступилося «Барселоні» у Лізі чемпіонів

Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами іспанської «Барселони» та київського «Динамо» закінчився на користь перших з рахунком 1:0.

У першому таймі на 36-й хвилині Жерар Піке відкрив рахунок, поціливши у ворота Бущана. Гольову передачу віддав Жорді Альба.

Надалі другий тайм та додаткові чотири хвилини не змінили рахунок зустрічі.

Гра відбувалася на одній з найбільших арен Європи — «Камп Ноу».

«Барселона» та «Динамо» втретє зустрічалися між собою у двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів. У сезоні 2020/21 кияни програли обидва матчі каталонцям, причому на «Камп Ноу» чемпіони України програли з мінімальною різницею м'ячів — 1:2.

Наразі розташування команд в групі має такий вигляд.

Стартовий склад команд був таким:

«Барселона» — Тер Стеген, Дест, Піке, Бускетс, Депай, Лангле, Л. Де Йонг, Альба, Ф. Де Йонг, Мингеса, Гаві.

Головний тренер — Рональд Куман (Нідерланди).

«Динамо» — Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко Циганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.

Головний тренер — Мірча Луческу (Румунія).