«Динамо» мінімально поступилося «Барселоні» у Лізі чемпіонів

Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами іспанської «Барселони» та київського «Динамо» закінчився на користь перших з рахунком 1:0.
У першому таймі на 36-й хвилині Жерар Піке відкрив рахунок, поціливши у ворота Бущана. Гольову передачу віддав Жорді Альба.
Надалі другий тайм та додаткові чотири хвилини не змінили рахунок зустрічі.
Гра відбувалася на одній з найбільших арен Європи — «Камп Ноу».
«Барселона» та «Динамо» втретє зустрічалися між собою у двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів. У сезоні 2020/21 кияни програли обидва матчі каталонцям, причому на «Камп Ноу» чемпіони України програли з мінімальною різницею м'ячів — 1:2.
Наразі розташування команд в групі має такий вигляд.
Стартовий склад команд був таким:
«Барселона» — Тер Стеген, Дест, Піке, Бускетс, Депай, Лангле, Л. Де Йонг, Альба, Ф. Де Йонг, Мингеса, Гаві.
Головний тренер — Рональд Куман (Нідерланди).
«Динамо» — Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко Циганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.
Головний тренер — Мірча Луческу (Румунія).
- 29 вересня київське «Динамо» з рахунком 0:5 програло німецькій «Баварії» у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
- 14 вересня гра першого туру групового раунду Ліги чемпіонів на стадіоні НСК «Олімпійський» між «Динамо» і «Бенфікою» закінчилася нічиєю — 0:0.