Поліція закрила справу проти ветерана АТО Пекельного, який вбив чоловіка, захищаючи свій будинок

Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного, який у травні цього року вбив одного з нападників, які намагалися увірватися до його будинку.

Про це у Facebook написав адвокат Андрій Федур.

За його словами, слідство встановило, що ветеран діяв цілком правомірно та в рамках необхідної самооборони. «Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку, а прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення із зібраних доказів. Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі та забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей», — наголосив адвокат.