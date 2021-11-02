Полиция закрыла дело против ветерана АТО Пекельного. Он убил мужчину, защищая свой дом

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае этого года убил одного из шести нападавших, пытавшихся ворваться в его дом.
Об этом в Facebook написал адвокат Андрей Федур.
По его словам, следствие установило, что ветеран действовал правомерно и в рамках необходимой самообороны. «Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку, а прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение по собранным доказательствам. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть горькой, но наукой для других молодых людей», — подчеркнул адвокат.
- 5 мая полиция Тернопольской области сообщила, что 24-летний ветеран АТО Андрей Пекельный, житель села Глещава, убил мужчину, защищая свой дом. Ему вручили подозрение в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Суд дал Андрею Пекельному круглосуточный домашний арест.
- Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков назвал «необоснованным» подозрение Пекельному.
- Сам Пекельный рассказал, что взял в руки нож, чтобы отпугнуть нападающих, и ударил одного из них случайно.