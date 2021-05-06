Глава МВД Аваков назвал «необоснованным» подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил одного из шести нападавших

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает «необоснованным» подозрение ветерану АТО, который в Тернопольской области смертельно ранил одного из шести нападавших. Дело будет расследовать Главное управление полиции, а суд попросят отпустить военного под личное обязательство — сейчас он под домашним арестом.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений [полиция Тернопольськой области сообщала, що нападавших было шестеро]», — заявил Аваков.
Министр отметил, что следователи попросят суд изменить военному домашний арест на личное обязательство, а следствие по делу передадут в Главное следственное управление Нацполиции — сейчас его расследует Тернопольское управление.
Аваков напомнил, что, согласно Уголовному кодексу, не является превышением обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия для защиты от нападения вооруженного лица или группы лиц, а также для предотвращения насильственного вторжения в жилье.
- В селе Глещава (Тернопольская область) 2 мая 24-летний участник боевых действий на Донбассе смертельно ранил одного из шести мужчин, которые пытались ворваться в его дом. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
- Началось все с того, что ветеран АТО в клубе сделал замечание нетрезвым ровесникам и чтобы избежать драки, ушел домой. Компания «решила разобраться» с ветераном и пришла ночью к нему во двор. Мужчины вырвали дверные ручки и выбили дверь. В доме с ветераном находилась его мать. Когда началась толкотня, военный случайно ударил ножом одного из нападавших — летально.
- Военному грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, лишение свободы на такой же срок или ограничение свободы на срок до 3 лет.