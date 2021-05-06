Глава МВС Аваков назвав «необґрунтованою» підозру ветерану АТО, який смертельно поранив одного з шести нападників

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає «необґрунтованою» підозру ветерану АТО, який у Тернопільській області смертельно поранив одного з шести нападників. Справу буде розслідувати Головне управління поліції, а суд попросять відпустити військового під особисте зобовʼязання — зараз він під домашнім арештом.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень [поліція Тернопільської області повідомляла, що нападників було шестеро]», — заявив Аваков.

Міністр зазначив, що слідчі попросять суд змінити військовому домашній арешт на особисте зобовʼязання, а слідство у справі передадуть до Головного слідчого управління Нацполіції — тепер його розслідує Тернопільське управління.

Аваков нагадав, що, відповідно до Кримінального кодексу, не є перевищенням оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї для захисту від нападу озброєної особи або групи осіб, а також для відвернення насильницького вторгнення у житло.