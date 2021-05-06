Глава МВС Аваков назвав «необґрунтованою» підозру ветерану АТО, який смертельно поранив одного з шести нападників

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає «необґрунтованою» підозру ветерану АТО, який у Тернопільській області смертельно поранив одного з шести нападників. Справу буде розслідувати Головне управління поліції, а суд попросять відпустити військового під особисте зобовʼязання — зараз він під домашнім арештом.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень [поліція Тернопільської області повідомляла, що нападників було шестеро]», — заявив Аваков.
Міністр зазначив, що слідчі попросять суд змінити військовому домашній арешт на особисте зобовʼязання, а слідство у справі передадуть до Головного слідчого управління Нацполіції — тепер його розслідує Тернопільське управління.
Аваков нагадав, що, відповідно до Кримінального кодексу, не є перевищенням оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї для захисту від нападу озброєної особи або групи осіб, а також для відвернення насильницького вторгнення у житло.
- У селі Глещава (Тернопільська область) 2 травня 24-річний учасник бойових дій на Донбасі смертельно поранив одного з шести чоловіків, які намагалися увірватися в його будинок. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.
- Почалось все з того, що ветеран АТО в клубі зробив зауваження нетверезим ровесникам і щоб уникнути бійки, пішов додому. Компанія «вирішила розібратися» з ветераном і прийшла вночі до нього на подвірʼя. Чоловіки вирвали дверні ручки і вибили двері. У будинку з ветераном перебувала його мати. Коли почалася штовханина, військовий випадково вдарив ножем одного з нападників — летально.
- Військовому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, позбавлення волі на такий же термін або обмеження волі на строк до 3 років.